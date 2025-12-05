نجمات العالم يشعلن سجادة البحر الأحمر… وأمير المصري يخطف الأضواء بـ"Giant"

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة الأنظار من اللحظة الأولى، بعدما تحوّلت السجادة الحمراء في جدة إلى لوحة عالمية تمزج بين بريق النجوم وسحر السينما. فقد توافد كبار نجوم هوليوود والعالم على الريد كاربت، حيث تألقت جيسيكا ألبا، وجوليت بينوش، وفان ديزل، وكيرستن، وأولجا كوريلينكو، إلى جانب حضور عربي لافت من ليلى علوي، وإلهام شاهين، وهنا الزاهد، وروجينا، والدكتور أشرف زكي، وإيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، وأروى جودة في ظهور بارز مع زوجها.

كما شهد الافتتاح حضور أسماء عالمية مؤثرة مثل ريز أحمد، والنجم التركي سركان شاي أوغلو، والنجمة التركية ديلان دينيز، بينما شارك من الوطن العربي أحمد داوود وعلا رشدي، والمخرج يسري نصر الله، والناقد طارق الشناوي، وماجد المصري، والفنان السوري عباس النوري، إضافة إلى النجمة ناعومي هاريس.

وكان الحدث الأبرز في الليلة هو العرض الافتتاحي لفيلم Giant الذي يتصدر بطولته النجم المصري أمير المصري، والمستوحى من قصة صعود بطل الملاكمة اليمني – البريطاني الأمير نسيم حميد، مجسّدًا رحلة تحوّله من شاب بسيط في شيفيلد إلى أسطورة في الملاكمة تحت تدريب مدربه بريندان إنجل. الفيلم يضم النجم العالمي بيرس بروسنان، ويأتي بإخراج وتأليف روان أثالي، ومن إنتاج النجم سيلفستر ستالون.

أمير المصري واصل مسيرته التصاعدية بإشادات نقدية واسعة بعد مشاركته الأخيرة في مهرجانات دولية بفيلمه In Camera، الذي عُرض في القاهرة السينمائي ثم في كارلوفي فاري ولندن محققًا ردود فعل إيجابية كبيرة.

الدورة الخامسة من المهرجان، والتي تُقام تحت شعار "في حب السينما"، تستمر حتى 13 ديسمبر، وتقدم مجموعة قوية ضمن برنامج “اختيارات عالمية”، الذي يضم نخبة من أبرز أفلام 2025 ويشهد 9 عروض أولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب حضور لافت للسينما المصرية بفيلمين مميزين:"المستعمرة" (The Settlement) للمخرج محمد رشاد

"كولونيا" (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام



كلا العملين يقدمان رؤى إنسانية عميقة حول العلاقات الأسرية وتعقيدات الأبوة، ما يرسّخ حضور السينما المصرية في المحافل العالمية ويعكس تنوّع الأصوات الإبداعية التي يشهدها المشهد السينمائي المعاصر.