نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء



القاهرة - محمد ابراهيم - تحولت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة إلى ملتقى عالمي للنجوم وصناع الفن، حيث شهد الحفل لحظة استثنائية مع ظهور الأسطورة مايكل كين على كرسي متحرك أثناء تكريمه، وسط دعم لافت من النجم العالمي فان ديزل الذي حرص على مرافقته ومنحه لمسة إنسانية لاقت إعجاب الحضور.

وشهدت انطلاقة المهرجان توافد كوكبة ضخمة من النجوم العالميين والعرب الذين أشعلوا الأجواء بظهور مبهر، من بينهم جيسيكا ألبا، جوليت بينوش، فان ديزل، كيرستن، أولجا كوريلينكو، ليلى علوى، الدكتور أشرف زكي، روجينا، وزين ميتاوين، إضافة إلى حضور النجوم ريز أحمد، سركان شاي أوغلو، ديلان جيجك دينيز، ناعومي هاريس، داكوتا جونسون وآيشواريا راي. كما خطف الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم الأنظار بظهورهما المتألق، إلى جانب أروى جودة وزوجها، وعدد كبير من صناع السينما العرب.

ومن بين اللحظات التي أثارت الجدل على السجادة الحمراء، ظهور الفنان محمد فراج بلوك صادم بعدما حلق شعره بالكامل استعدادًا لدوره في مسلسله الجديد "لعبة جهنم"، بينما جذبت زوجته بسنت شوقي الأنظار بإطلالتها الراقية.

وتضمّن الافتتاح العرض العالمي الأول لفيلم Giant بطولة النجم المصري أمير المصري، الذي يقدّم قصة صعود الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد من معاناة شوارع شيفيلد إلى قمة مجده الرياضي، بإشراف مدربه الأسطوري بريندان إنجل. الفيلم يشارك في بطولته النجم العالمي بيرس بروسنان، وهو من إخراج وتأليف روان أثالي وإنتاج سيلفستر ستالون.

ويواصل أمير المصري تحقيق نجاحات دولية لافتة، بعدما حصد فيلمه In Camera إشادات واسعة في مهرجان القاهرة السينمائي، فضلًا عن ردود فعل قوية بعد عرضه في مهرجان كارلوفي فاري ضمن مسابقة Proxima، ومشاركته في مهرجان لندن السينمائي.

المهرجان، الذي يُقام في مدينة جدة حتى 13 ديسمبر تحت شعار "في حب السينما"، كشف أيضًا عن برنامج "اختيارات عالمية" الذي يضم نخبة من أهم أفلام 2025، بما في ذلك 9 عروض أولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن اللافت مشاركة فيلمين مصريين ضمن البرنامج هما: "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، و"كولونيا" (My Father’s Scent) للمخرج محمد صيام، واللذان يتناولان موضوع الأبوة بعمق إنساني كبير، وسط إشادة نقدية واسعة في أبرز المهرجانات الدولية.

