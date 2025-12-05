نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يشعل الحماس لرمضان 2026 برسالة مؤثرة وإعلان مفاجآت “الكينج” في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان محمد إمام مواقع التواصل بعد أن وجه رسالة خاصة مليئة بالتقدير للسيناريست محمد صلاح العزب، كاتب مسلسله المرتقب «الكينج» المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026. وأكد إمام في رسالته أن العزب واحد من أهم الأقلام في الدراما العربية، مشيرًا إلى رحلتهما المشتركة التي حققت نجاحات كبيرة في أعمال مثل «هوجان» و«النمر»، مؤكدًا أن «الكينج» سيكون محطة جديدة أكثر قوة وتميزًا.

ولم يكتفِ إمام بهذه الإشادة، بل عاد ليزيد حماس الجمهور بعد أن كشف مفاجأة جديدة في كواليس العمل، حيث نشر صورة جمعته بالفنان مصطفى خاطر، مؤكدًا أنه أحد مفاجآت الموسم وأن الشخصية التي يقدمها، «ياقوت الدباح»، ستكون من أكثر الأدوار تميزًا في المسلسل.

ويواصل صناع «الكينج» التحضير للمسلسل رغم التحديات التي واجهتهم مؤخرًا، ما يعكس إصرار إمام وفريقه على تقديم عمل ضخم يليق بالجمهور في رمضان 2026، وسط ترقب كبير لكل جديد يتعلق بهذا العمل المرتقب.