إلهام شاهين تتوج السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بإطلالة ملكية ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم -



في ليلة ساحرة على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، خطفت النجمة الكبيرة إلهام شاهين الأضواء بإطلالة استثنائية أبهرت الجميع. ارتدت شاهين فستانًا أزرق فاخر، جاء الجزء العلوي منه متلألئًا بلمسات من الأزرق والذهبي، مع كتف مكشوف يبرز رقيّها الطبيعي وأناقتها اللافتة، بينما انبثق الجزء السفلي بذيل طويل باللون الأزرق الملكي، منسدلًا بشكل يضفي على حضورها هالة ملكية ساحرة.

لم يقتصر سحر إطلالتها على الفستان فقط، فقد اختارت شاهين تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، مع مكياج هادئ وساحر أبرز ملامح وجهها المميزة، ووضعت لمسات نهائية من الأكسسوارات الفاخرة التي أكملت الصورة بأناقة، أبرزها خاتم كبير بتصميم ملفت للأنظار.

حضور إلهام شاهين لمهرجان البحر الأحمر يعكس دائمًا قدرتها على تحويل أي مناسبة إلى حدث بصري متكامل، حيث تمتزج فيها الفخامة بالجرأة والرقي معًا. وعند مرورها على السجادة الحمراء، لم يخفَ على الحضور والكاميرات التألق والإشعاع الذي يميزها، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات السينما العربية التي تجذب الأنظار دائمًا بإطلالاتها الخلابة والفريدة.