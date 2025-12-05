نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد تخطف الكاميرات بفستان أخضر ساحر في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة دينا فؤاد على السجادة الحمراء بإطلالة خطفت الأنظار وأشعلت عدسات المصورين، حيث ظهرت بفستان أخضر لامع صُمّم بإتقان ليبرز جمالها الطبيعي ويعكس أناقتها الراقية.

الفستان جاء بقصّة انسيابية تضفي عليها حضورًا طاغيا، بينما أضفى اللون الأخضر بريقًا خاصًا جعلها تبدو وكأنها تضيء الريد كاربت بكل ثقة وأنوثة ورونق.

دينا فؤاد بهذه الإطلالة أكدت مجددًا أنها واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة وتميزًا، وأن ظهورها في المهرجانات الكبرى دائمًا يحمل بصمة خاصة ينتظرها الجمهور وشاشات الإعلام.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة، حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.