مني عبد الغني: حلا شيحة شخصية مريحة للقلب ومصدقة نفسها في كل حاجة بتعملها

أحمد جودة - القاهرة - حلت الاعلامبة منى عبد الغني كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة النهار.

وتحدثت منى عبد الغني عن طفولتها قائلة،: "كنت طفلة شقية وبحب التمثيل من صغري، كنت بشوف فيلم لشادية اعمل زيها، رغم أن عائلتي كلها أشخاص متدينة ومحجبات، ثم درست في معهظ الموسيقي العربية من ثانوية عامة، وبدأت طريقي في مجال الغناء".

وأضافت، تركت فرقة الاصدقاء بسبب والدتي لإنه ا رفضت السفر والحفلات، من ذلك التوقيت كان أخي باستمرار يطلب مني ارتداء الحجاب، ويقولي لي خليكي زي شادية زي ماعتزلت ولبست الحجاب، ولكن انا كان لدي استعداد لذلك، وفي الفترة الاخيرة كنت اشتري ملابس بكم ومحتمشة وبداخلي أفكر في الحجاب".



وتحدثت عن إنتاجها لألبوم خاص بها قالت، أنتجت ألبوم اجتماعي، وكانت غلطة مني أنني طرحت الالبوم كامل، وكان قد اقترح عليا وليد سعد أن أطرح سينجل، ولكني صممت علي ذلك، والالبوم به رسائل اجتماعية، مشيرة إلى أنها تتمني تقديم برنامج ديني.

وجهت حديثها للفنانة حلا شيحة بعد الحجاب قائلة، "تلبس الحجاب أو تقلعه حرية شخصية، المهم إنه ا كل مرة بتكون مصدقة نفسها، كلمتني وقالتلي عايزة امثل بالحجاب، هي قلبها جميل، ربنا يوفقها للي يحبه".

وتحدثت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة، كانت تلميذتي وأتمني أن تعود مرة أخرى".



وكشفت عن رأيها في قضايا تحرش الاطفال المنتشرة حاليا قائلة، " يجب أن يتم وضع قوانين صارمة من اجل وقف تلك المهزلة، وأحب أن أوجه الشكر للشركة المتحدة لإنه ا تقدم أعمال خاصة بهذا الموضوع".



ردت عن هجوم الاعلامية أية عبد الرحمن قائلة، " الازهر فيه بنات وولاد، وكنا نسمع القرءان أمام بعض، لان صوت المرأة مش عورة، وهو برنامج جميل".