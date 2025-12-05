نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميادة الحناوي تشعل تريند جوجل وتكسر الشائعات: صوتها «أصلي» وظهورها يعيد الهيبة لنجوم الطرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



عادت أيقونة الطرب العربي ميادة الحناوي إلى دائرة الضوء بقوة، بعدما تصدر اسمها تريند جوجل خلال الأيام الأخيرة، إثر انتشار مقطع صوتي نُسب لها وظهر فيه تغير واضح في نبرات صوتها، ما فتح بابًا واسعًا أمام الشائعات التي روجت لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال أحد العروض الفنية.

وبينما تضاعفت التكهنات على مواقع التواصل، خرجت ميادة الحناوي عن صمتها لتضع حدًا لكل ما تردد، مؤكدة في بيان رسمي أن المقطع المتداول قديم وتم التلاعب به، وأن ما يتم تداوله «إساءة متعمدة» لا يمتّ للحقيقة بصلة. وشددت على أن صوتها لا يزال قويًا كما عهدها جمهورها، وأنها قادرة على الغناء حيًا دون أي مؤثرات أو دعم تقني.

ميادة الحناوي ترد بقوة على الشائعات

وكشفت الحناوي أن المقطع يعود إلى حفل أحيته في دبي عام 2021، وكانت حينها تعاني من نزلة برد خفيفة، لكنها أصرت على الظهور احترامًا لجمهورها. وأوضحت أن التسجيل الأصلي كان طبيعيًا، إلا أن النسخة المنتشرة خضعت للتعديل بهدف إثارة الجدل حول أدائها.

وبروح من الدعابة ردّت قائلة: «إذا كنت استخدمت الذكاء الاصطناعي، فهل كان الجمهور الحقيقي اللي صفق وتفاعل كمان ذكاء اصطناعي؟». مؤكدة أن الحفل الأصلي شهد تفاعلًا كبيرًا وإشادات واسعة من الحضور.

نبذة عن نجمة الزمن الجميل

ميادة الحناوي ليست مجرد صوت طربي؛ إنها مدرسة فنية تركت بصمتها عبر عقود من الإبداع والتجديد. فهي أول مطربة عربية تطلق أعمالها على الأسطوانات، وقد حظيت بدعم كبار الموسيقيين العرب. الموسيقار رياض السنباطي قال عنها: «يسعدني كما بدأت مع أم كلثوم أن أنهي مشواري مع ميادة»، ليهديها لحن قصيدة «أشواق» ورائعته «ساعة زمن».

أما بليغ حمدي فكتب خصيصًا لها أغنيتين أصبحتا من علامات الطرب العربي هما «أنا بعشقك» و«الحب اللي كان». كما كانت أول فنانة عربية تسجّل أغانيها بنظام التراكات، ما يؤكد نظرتها المتجددة للفن منذ بداياتها.

ولم يكن الشعراء بعيدين عنها، فالشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح نظم قصيدة خاصة في عيد ميلادها، بينما منحها الجمهور ألقابًا عديدة تليق بسطوة صوتها ورقي أدائها.

ختامًا

عودة ميادة الحناوي لتصدر الترند لم تكن مجرد جدل… بل كانت تذكيرًا بقيمة صوت عربي أصيل لا تهزه شائعة ولا يؤثر فيه مقطع مُحرّف. وطالما بقيت أعمالها خالدة، ستظل ميادة واحدة من رموز الطرب التي تصنع الحدث بمجرد ذكر اسمها.