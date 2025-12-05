نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تشعل ديسمبر… بطلة «ابن العسل» أمام علي ربيع وتواصل دورها الصارم في «رأس الأفعى» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تستعد النجمة الشابة كارولين عزمي لخوض شهر مزدحم بالأعمال الفنية، حيث تبدأ خلال الأيام المقبلة تصوير دورها في فيلم «ابن العسل» أمام النجم علي ربيع، لتقدم البطولة النسائية في عمل كوميدي ينتظره الجمهور مع بداية عام 2026. صناع الفيلم يواصلون اللمسات الأخيرة الخاصة باختيارات باقي فريق العمل قبل انطلاق التصوير رسميًا.

الفيلم من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع وكارولين عزمي الفنانة انتصار وعدد من الأسماء التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، على أن يُطرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال العام المقبل.

وفي موازاة تحضيراتها السينمائية، تواصل كارولين عزمي تصوير مشاهدها في مسلسل «رأس الأفعى» مع النجم أمير كرارة استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2026. وتقدم كارولين في العمل شخصية ضابط بالأمن الوطني، في دور مختلف يضيف إلى مسيرتها خطوات أكثر نضجًا وتميزًا، ضمن مسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن كارولين عزمي كانت حاضرة بقوة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «فهد البطل» أمام النجم أحمد العوضي للعام الثاني تواليًا بعد نجاحهما المشترك في مسلسل «حق عرب» عام 2024، حيث قدمت شخصية «راوية» التي تواجه صراعات صعبة في الصعيد بعد ظلم قاسٍ تتعرض له أسرتها.

بهذه الخطوات المتلاحقة بين السينما والدراما، تواصل كارولين عزمي ترسيخ حضورها كواحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن نشاطًا خلال الأعوام الأخيرة.