نزار السليماني يخطو أولى خطواته في عالم المونودراما بمسرحية "البياض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان نزار السليماني لخوض تجربة جديدة ومميزة في مسيرته الفنية من خلال تقديم أول عمل مونودراما له بعنوان "البياض"، ضمن فعاليات مهرجان جمعية المسرح للفنون الأدائية بالمنطقة الشرقية، حيث من المقرر أن يشهد الجمهور عرضه الأول يوم الأحد الساعة 7:00 مساءً.

المسرحية من كتابة الأستاذ يحيى العلكمي، وإخراج المخرج فيصل الشناوي، تحت إشراف الأستاذ محمد آل صبيح، مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، لتكون تجربة متكاملة تجمع بين النص القوي والإخراج المميز والأداء الفردي المبدع للفنان السليماني.

وأكد نزار السليماني على أهمية هذا العمل بالنسبة له، قائلًا: "هذه أول تجربة مونودراما في مسيرتي الفنية، وأتطلع لدعم الجمهور وحضورهم للعرض الأول، دعواتكم بالتوفيق".

ويأتي عرض "البياض" في إطار جهود مهرجان جمعية المسرح للفنون الأدائية لدعم المسرح المحلي وتسليط الضوء على المواهب الفنية السعودية، مقدمًا للجمهور تجربة مسرحية فريدة تجمع بين العمق الإنساني والتجربة الفنية المتميزة، لتكون علامة فارقة في مشوار نزار السليماني الفني.