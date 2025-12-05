نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنضم جهاد حسام الدين إلى فريق عمل مسلسل عباس الريّس، في أول تعاون مع النجم عمرو سعد، وذلك ضمن موسم دراما رمضان 2026.



يأتي مسلسل عباس الريّس في إطار اجتماعي شعبي، حيث تدور أحداثه حول شخصية تواجه مجتمعًا لا يرحم وسط صراعات إنسانية تكشف مزيجًا من القوة والضعف والبحث عن العدالة.



وتقدّم جهاد حاليًا أول بطولة لها في مسلسل كارثة طبيعية أمام محمد سلام، والذي حقق منذ بدء عرضه نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور.



تجسّد فيه شخصية شروق، الزوجة التي تجد نفسها في قلب فوضى إنسانية واجتماعية بعد إنجابها سبعة أطفال توائم، لتبدأ رحلة قاسية من الضغوط اليومية وصراع الأمومة ومحاولة الحفاظ على بيتها واستقرارها وسط أحداث متلاحقة.



سبق وشاركت جهاد في موسم رمضان 2025 بمسلسل ظلم المصطبة مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، حيث قدّمت دور أم نسمة، المرأة التي تحتال على البطل وتقنعه بالزواج منها ليكون غطاءً لأفعالها غير الأخلاقية،.