خالد سليم يزور مستشفى الناس في أجواء من البهجة والإنسانية

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبلت مستشفى الناس الفنان خالد سليم في زيارة خاصة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها النجوم ورموز المجتمع للمستشفى، بهدف التعرف على آخر المستجدات والتطورات داخل هذا الصرح الطبي الكبير، ودعم رسالته الإنسانية في تقديم العلاج المجاني للمرضى.

ومنذ اللحظة الأولى لوصوله، أضفى خالد سليم حضورًا هادئًا وراقيًا ترك أثرًا ملحوظًا على وجوه المرضى وذويهم، لما حملته زيارته من طاقة إيجابية وروح إنسانية صادقة. وبدت الابتسامات واضحة على وجوه الأطفال والمرضى.

وقد شملت الزيارة جولة موسعة في مختلف الأقسام، رافقه خلالها عمرو محيي الدين، مدير التواصل والعلاقات العامة بالمستشفى، حيث استمع سليم لشرح مفصل حول منظومة الرعاية الطبية والحالات الدقيقة التي تُعالج يوميًا.

و كما تابع باهتمام كافة التفاصيل، مناقشًا ومشيدًا بالجهود التي يبذلها الفريق الطبي في رعاية المرضى.

كما حرص سليم على زيارة قطاع الخدمات، والتعرّف إلى ما يجري خلف الكواليس لدعم العملية الطبية داخل المستشفى، موجّهًا كلمات تقدير وتحفيز للعاملين.

ولم تخلُ الزيارة من لحظات إنسانية مؤثرة، إذ حرص على التقاط الصور مع مرضى الأطفال، واللعب معهم، ومشاركتهم لحظات فرح ودعم معنوي تركت أثرًا طيبًا في نفوسهم.

وعلى الجانب الفني، يُذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم كان مشاركته في مسلسل ونحب تاني ليه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي، ويستعد حاليًا للمشاركة في عملين جديدين في موسم رمضان المقبل، الأول مع النجمة هند صبري، والثاني مع النجمة حنان مطاوع، حيث يقدم شخصيتين مختلفتين تمامًا عن أعماله السابقة.