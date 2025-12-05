نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق عبد الحليم يفضح مطربي الشعبي بأغنية "أنتم مين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة يجهز لها نجم الأغنية الشعبية طارق عبد الحليم، الذي غاب لفترة عن الساحة الغنائية، ربما كانت استراحة محارب لإعادة ترتيب أوراقه، بهدف استعادة أمجاد الأغنية الشعبية التي كادت أن تختفي بسبب الأغاني غير المفهومة التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

طارق عبد الحليم يفضح مطربي الشعبي بأغنية “أنتم مين”

وكشف طارق عبد الحليم عن تفاصيل الأغنية المفاجأة التي يجهز لها، والتي تعد عودة قوية له بعد غياب، حيث أفصح لنا عن تفاصيلها.

قال طارق عبد الحليم: انتهيت مؤخرًا من أغنية "أنتم مين"، وهي من كلمات وألحان تومي، وتوزيع محمود دسوقي ومن إخراج إيهاب عبد الواحد، وسيتم طرحها قريبًا، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، خاصة وأن الأغنية تحمل هدفًا واضحًا وصريحًا.

طارق عبد الحليم لمطربي المهرجانات: بتوع مصلحتهم وآخرون يجرون وراء التريند

عندما سُئل عن اسم الأغنية "أنتم مين"، وهل هي هجوم على شخص معين في المجال أو خارجه، أجاب: "أنا لا أحب شخصنة الأمور، لكن الأغنية موجهة بشكل عام لمطربي الأغنية الشعبية، الذين تدهورت أحوالهم وأساليبهم في الفترة الأخيرة بسبب تصرفاتهم".

وتابع: "ببساطة بخبط في الكل، أنا أهاجم جميع المطربين الشعبيين في هذه الأغنية، والأمر ليس مجرد هجوم عابر، بل أقول الصراحة؛ أرى أناسًا يبحثون عن مصالحهم، وآخرين يركبون التريند، وآخرين يفضحون أنفسهم على السوشيال ميديا، وهذا أمر مقزز بصراحة".

طارق عبد الحليم: طرح الأغنية في هذا التوقيت لا علاقة له بأزمة النقابة.

وفيما يتعلق بطرح الأغنية في هذا الوقت الذي تشهد فيه نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل توترًا، رد قائلًا: "الأغنية ليس لها علاقة بأزمة النقابة، وما يحدث لن يؤثر على طرحها، خاصة أن تسجيلها انتهى منذ فترة وأنا أنتظر الوقت المناسب لإصدارها، ولن تتضمن راقصات".