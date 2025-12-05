نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعافيه وعودته للمسرح.. عمر خيرت يفتتح أولى حفلاته في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره في دولة قطر، اليوم الجمعة، في أولى حفلاته بعد فترة غياب قصيرة بسبب الوعكة الصحية التي مرّ بها مؤخرًا، ليعود من جديد إلى نشاطه الفني وإحياء سلسلة من الحفلات التي ينتظرها جمهوره في الوطن العربي.

ويستعد خيرت لتقديم برنامج موسيقي ضخم خلال حفله، على أن يتبعه بحفلات كبرى أخرى، أبرزها حفلاه المنتظران في دار الأوبرا المصرية يومي 12 و13 ديسمبر، حيث يقدم عددًا من مؤلفاته الخالدة إلى جانب أعمال موسيقية جديدة. كما يستعد لإحياء حفل مميز في أوبرا دبي يوم 24 ديسمبر، وسط حضور واسع من الجاليات العربية التي تتابع موسيقاه بشغف كبير.

وأعرب الموسيقار عمر خيرت عن امتنانه العميق لجمهوره الذي دعمه خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن رسائل المحبة والدعاء كانت “الطاقة الحقيقية” التي ساعدته على التعافي، وأن عودته للمسرح تمثل له لحظة انتصار على الصعيدين الشخصي والفني.

عودة عمر خيرت ليست مجرد استمرار لجدول حفلاته، بل استعادة لصوت موسيقي ارتبط بوجدان المصريين والعرب لسنوات طويلة. ومع أول نغمة يعزفها على المسرح، يعود معه الإحساس بأن الموسيقى نفسها تستعيد عافيتها.