كارولين عزمي تبدأ تصوير "ابن العسل" مع علي ربيع هذا الشهر

تستعد الفنانة كارولين عزمي لبدء تصوير مشاهدها في فيلم “ابن العسل” أمام النجم علي ربيع خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تقدم كارولين البطولة النسائية فى عمل يحمل الطابع الكوميدي، بينما يواصل صناع الفيلم إتمام التعاقدات مع باقي أبطال العمل تمهيدًا للإعلان عن أسماء المشاركين خلال الأيام المقبلة.

فريق عمل فيلم “ابن العسل”

الفيلم من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج هشام فتحي، وبطولة علي ربيع، كارولين عزمي، وانتصار، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين سيتم الكشف عنهم قريبًا. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال عام 2026.

كارولين عزمي في رأس الأفعى

وفي سياق آخر، تواصل كارولين تصوير دورها في مسلسل “رأس الأفعى” مع النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية ضابط أمن وطني في دور يحمل بعدًا دراميًا وتشويقيًا.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، كارولين عزمي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

آخر ظهور درامي لكارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “فهد البطل” بطولة أحمد العوضي، لتكرر تعاونها معه للعام الثاني على التوالي بعد مسلسل “حق عرب” في رمضان 2024. وقدمت في العمل شخصية راوية شقيقته التي تواجه سلسلة من الصراعات والتحديات بعد تعرضهما للظلم في الصعيد.

مسلسل “فهد البطل” شارك فيه عدد كبير من النجوم، بينهم ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، عصام السقا، حمزة العيلي، وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

بهذه المشاركة المزدوجة بين السينما والدراما، تواصل كارولين عزمي ترسيخ حضورها الفني وتقديم أدوار متنوعة تثبت بها قدرتها على التنقل بين الكوميديا والأكشن والتشويق.