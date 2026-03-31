مع عدم التزامهم بمواعيد الغلق..تحرير 1002 مخالفة للمحلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:23 مساءً - نفذت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات مكثفة ومستمرة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 الذي يحدد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الحالية وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد الوطنية.

عدد مخالفات الحظر في مصر بالأمس

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 1002 مخالفة خلال 24 ساعة شملت المحال التجارية والمقاهي والمنشآت التي لم تلتزم بمواعيد الغلق الرسمية مؤكدة جدية الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

ما هي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحظر

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حيث تم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ التدابير القانونية الرادعة بما يعزز الالتزام بالقوانين ويحقق الانضباط في الأسواق والمرافق العامة.

تؤكد الوزارة استمرار حملاتها بشكل يومي لتشديد الرقابة مع توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بمواعيد الغلق لدعم خطة الدولة في ترشيد الطاقة وتقليل الاستهلاك بشكل فعال ومستدام.