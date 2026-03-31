قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:23 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة العربية واللاتينية مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، إلى ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، الذي يحتضن مواجهة ودية نارية تجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره منتخب أوروجواي، في لقاء مرتقب ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وضع منتخبي الجزائر وأوروجواي قبل اللقاء

يدخل المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" المباراة بطموحات كبيرة لتقديم عرض قوي أمام أحد عمالقة الكرة اللاتيني، ويسعى الجهاز الفني للخضر لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين أمام خصم يمتاز بالسرعة والقوة البدنيةؤ ويقدم المنتخب الجزائري نتائج جيدة ومستقرة في الفترة الأخيرة؛ حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً في آخر 5 مواجهات خاضها بمختلف المسابقات، مما يمنحه ثقة كبيرة قبل موقعة الليلة.

في المقابل، يسعى منتخب أوروجواي لمواصلة عروضه القوية وتثبيت أقدامه في التحضيرات الدولي ،ويمتاز السيليستي بالصلابة الدفاعية والتحولات الهجومية السريعة، حيث سجل الفريق أداءً متوازناً في لقاءاته الخمسة الأخيرة بتحقيقه فوزين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، ويدخل اللقاء بهدف تحقيق انتصار معنوي هام بعيداً عن الديار.

موعد مباراة الجزائر ضد أوروجواي الودية

تُقام المواجهة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم"، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوروجواي

ستبث المواجهة مباشرة عبر شبكة القنوات الأرضية والفضائية الجزائرية، وتحديداً عبر قناة "الجزائرية الأولى"، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الجزائري.

معلق مباراة الجزائر ضد أوروجواي

أعلنت القناة الناقلة عن إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق بلال بيناري.