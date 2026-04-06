ضربة قوية للعميد.. الاتحاد يعلن انتهاء موسم نجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:26 مساءً - تعرض هجوم نادي الاتحاد لضربة قوية قبل البطولة الآسيوية، بعد تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم لفريق العميد، إثر إصابته بعضلة الساق اليمنى خلال تدريبات الفريق الأخيرة، وفقًا لتقارير صحيفة الرياضية السعودية.

يضع هذا الغياب الجهاز الفني بقيادة المدرب روي فيتوريا في موقف صعب، خاصة مع اقتراب منافسات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في جدة، حيث كان الشهري أحد العناصر الأساسية في حسم الكرات الأمامية وقيادة الهجوم.

مدة غياب صالح الشهري مع الاتحاد

بعد تأكد غياب المهاجم صالح الشهري لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أسابي أوضحت المصادر أن مدة التعافي النهائية تعتمد على استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي المكثف، ما يترك احتمال العودة المبكرة ضئيلًا، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة الطبية لتسريع استشفائه.

غياب الشهري يمثل خسارة فنية كبيرة للاتحاد، ويطرح التساؤل حول البديل القادر على تحمل المسؤولية الهجومية خلال البطولة، وسط مطالب جماهيرية بالبحث عن حلول هجومية فعالة لضمان المنافسة على اللقب القاري الذي يسعى الفريق للفوز به بعد صيام طويل.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة، ويسعى لاستعادة استقرار الفريق قبل التركيز الكامل على البطولة الآسيوية في جدة، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور لتحقيق اللقب المنتظر لموسم 2026.