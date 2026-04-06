أمطار وتقلبات جوية.. حالة الطقس غدًا الثلاثاء 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:26 مساءً - تتجه الأنظار إلى توقعات الطقس أثناء الأيام القادمة في مصر، حيث تشهد البلاد حالة من الثبات النسبي في الأحوال الجوية طوال الأسبوع الجاري، وفقًا لتصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورغم هذا الاستقرار، تظل بعض "الظواهر الجوية" الخفيفة مستمرة، دون أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين النهار والليل.

حالة الطقس غدًا في مصر

تشير التوقعات إلى أن طقس غدًا الثلاثاء سوف يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس بارد نسبيًا في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتوقع الهيئة نشاط "الشبورة المائية" في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

كما تزداد فرص سقوط أمطار من "خفيفة" إلى "متوسطة" على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من القاهرة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

توقعات طقس الأيام القادمة في مصر

تستمر فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع احتمال أن تكون متوسطة في مناطق مثل مطروح وسيوة، وبحلول يوم الخميس، تتراجع فرص الأمطار تدريجيًا، ويطرأ تحسن ملحوظ على الأحوال الجوية مع استقرار أكبر في درجات الحرارة.

ويستمر نشاط الرياح من الإثنين حتى الجمعة على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة بشكل خفيف في بعض مناطق جنوب البلاد وسيناء.