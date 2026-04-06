مفارق كوبري باغوص في مصر مغلقة 14 يومًا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 06:29 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حالة استنفار مروري تامة، بالتزامن مع انطلاق مرحلة جديدة من أعمال التطوير ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، ضمن خطة شاملة تهدف لإصلاح الباكيات المتضررة وضمان سلامة المترددين على هذا الشريان الحيوي بالعاصمة.

مفارق كوبري باغوص في مصر

أوضحت المصادر الرسمية، أن منزل كوبري باغوص في الاتجاه المؤدي إلى كوبري مهمشة، تحديدًا منطقة المفارق أعلى كوبري باغوص للقادمين من ميدان عبد المنعم رياض، سيُغلق بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن يبدأ الغلق الفعلي اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الأحد 6 أبريل 2026، ويستمر لمدة 14 يومًا متواصلة، في توقيت يسهم في تقليل تأثير الأعمال على المواطنين نظرًا لانخفاض الأحجام المرورية خلال هذه الفترة.

أبرز الطرق لتسهيل تنقلك بعد إغلاق مفارق كوبري باغوص

أوضحت المرور أن حركة السيارات ستتجه مباشرة أعلى كوبري 6 أكتوبر كمسار بديل خلال فترة أعمال التطوير، لتقليل أي تأثير سلبي على انسيابية الحركة.

وفي سياق متصل، عززت الإدارة العامة للمرور التواجد الأمني والمروري حول منطقة الأعمال بخدمات مكثفة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، لضمان تثبيت كافة العلامات الإرشادية، ووضع التجهيزات الفنية اللازمة، وتوفير أقصى درجات الأمان لمنع أي حوادث محتملة.