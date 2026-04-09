”لا تفوتك مواجهة الحسم” موعد مباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة قوية تجمع بين فريق النصر السعودي ضد نظيره فريق الأخدود، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الموسم.

ملعب مباراة النصر ضد الاخدود في الدوري السعودي

من المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حيث يدخل "العالمي" اللقاء بطموح واضح لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته.

ترتيب النصر السعودي قبل مواجهة الأخدود

يسعى فريق العالمي لرفع رصيده إلى 73 نقطة، وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الهلال، وذلك عبر الفوز علي الأخدود

ويعيش النصر فترة مميزة هذا الموسم، بعدما حقق نتائج قوية جعلته يتربع على قمة جدول الترتيب، حيث نجح في تحقيق 23 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، مع قوة هجومية لافتة سجلت 76 هدفًا، مقابل 21 هدفًا فقط في مرماه.

ويدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على النجمة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في عرض هجومي أكد جاهزية الفريق للمنافسة حتى الرمق الأخير.

ترتيب الأخدود قبل مواجهة النصر

يأمل الأخدود في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يصارع للهروب من مناطق الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير، بفارق 6 نقاط عن مراكز الأمان.

ويقود الفريق فنيًا المدرب فتحي الجبال، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة منذ توليه المهمة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام المتصدر.

موعد مباراة النصر ضد الاخدود

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية.