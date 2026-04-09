قبل شم النسيم.. تعرف على موعد إغلاق وعودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل رسميًا لمدة يومين متتاليين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وذلك وفقًا لبيان صادر عن إدارة السوق، وأوضحت أن الإجازة ستكون يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 أبريل 2026، على أن يُستأنف التداول بشكل طبيعي صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

ويأتي هذا القرار ضمن جدول الإجازات الرسمية المعتمد سنويًا، في إطار حرص البورصة على التوازن بين انتظام العمل داخل سوق المال ومراعاة المناسبات الدينية والوطنية، كما يهدف إلى ضمان استقرار عمليات التداول وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على مصالح المستثمرين.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة، يومي الأحد والاثنين 12 و13 أبريل 2026، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وأكد أن استئناف العمل سيكون صباح الثلاثاء 14 أبريل 2026.

ويعكس هذا القرار مستوى التنسيق القائم بين البورصة المصرية والقطاع المصرفي، بما يضمن توحيد مواعيد الإجازات داخل المنظومة المالية، ويساهم هذا التناغم في منع أي تعارض في تنفيذ العمليات المالية أو تأخير في التسويات المرتبطة بالتداولات.

توقعات بارتفاع نشاط التداول بعد انتهاء إجازة شم النسيم 2026

يتوقع خبراء سوق المال أن يشهد السوق نشاطًا ملحوظًا عقب انتهاء الإجازة، مع عودة المستثمرين إلى التداول وزيادة السيولة داخل السوق، كما يُرجح أن ترتفع وتيرة التعاملات مدفوعة بمتابعة نتائج أعمال الشركات وخططها المستقبلية.

وأشار محللون إلى أن الإجازات القصيرة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية ومراجعة استراتيجياتهم، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على أداء السوق خلال الجلسات التالية، كما أن التأثير العام لمثل هذه الإجازات يظل محدودًا، خاصة مع وجود استعدادات مسبقة من جانب المتعاملين.