قائمة قنوات مفتوحة.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:37 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي ضيفاً على نظيره زاخو مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026، في مواجهة قوية تقام على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد زاخو

تُنقل أحداث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الخليجية والعربية لضمان تغطية واسعة للمشجعين:

العراقية الرياضية: بتعليق علي الشمري. قناة الكأس 1: بتعليق سمير اليعقوبي. أبو ظبي الرياضية 1: بتعليق فيصل الهندي. دبي الرياضية 1: بتعليق أحمد العبيدلي. عمان الرياضية: بتعليق سالم السالمي.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب ضد زاخو عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية وتطبيقات القنوات الناقلة مثل تطبيق "شاهد" أو عبر الحسابات الرسمية لتلك القنوات على منصات التواصل الاجتماعي التي توفر بثاً مباشراً لفعاليات البطولة.