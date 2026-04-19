اطّلع على المباريات مجانًا.. تعرف على تردد قناة ليبيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:37 مساءً - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم من الجماهير العربية والليبية عن تردد قناة ليبيا الرياضية الحديث لعام 2026 وذلك لمتابعة المباريات في الدوري الليبي وكذلك البطولات الدولية.

تردد قناة ليبيا الرياضية 1

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة ليبيا 2

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة ليبيا الرياضية على النايل سات 2026

فتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

اختيار إضافة تردد جديد.

إدخال التردد السابق ذكره.

البحث عن القنوات وانتظار ظهور القناة.