اطّلع على هدف ناصر.. الهلال يسجل التعادل مع الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - شهدت مباراة الهلال والخلود بداية سريعة ومليانة أحداث مثيرة حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية منذ الدقائق الأولى في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة داخل أرض الملعب.

بداية قوية للخلود بهدف مبكر

نجح فريق الخلود في خطف هدف التقدم عند الدقيقة 15 بعد هجمة منظمة انتهت داخل الشباك ليضع الهلال تحت ضغط مبكر ويشعل أجواء اللقاء منذ بدايته وسط تراجع نسبي ومحاولات لإعادة التنظيم من جانب الفريق الأزرق.

هدف ناصر في شباك الخلود

لم ينتظر الهلال كثيرًا للرد حيث تمكن ناصر من إدراك هدف التعادل بعد دقائق قليلة من تقدم الخلود ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة قوية لاستكمال اللقاء في ظل استمرار الصراع بين الفريقين على السيطرة داخل الملعب.