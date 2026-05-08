تحديث تطورات الآن.. إرتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - يأتي هذا الاستقرار في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى هدوء واضح في حركة التداول داخل سوق العملات، مع ثبات الأسعار عند مستويات ختام تعاملات الأسبوع.

وشهدت شاشات عرض العملات في البنوك حالة من التوازن، حيث استقرت أغلب البنوك عند نفس مستويات التسعير تقريبًا دون تغييرات تُذكر، وسط توقعات باستمرار هذا الهدوء حتى عودة العمل المصرفي صباح الأحد المقبل.

استقرار سعر اليورو في السوق المصرفي المصري

سادت حالة من الثبات في سعر اليورو داخل البنوك المصرية، مع تراجع نسبي في حركة البيع والشراء بسبب الإجازة الأسبوعية.

وجاءت الأسعار قريبة من مستوياتها الأخيرة دون تغيرات كبيرة، ما يعكس حالة من الهدوء المسيطرة على سوق العملات في مصر.

أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية

سجل بنك تنمية الصادرات (EBank) أعلى سعر لليورو عند 62.65 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع.

فيما جاءت باقي البنوك في نطاق أقل نسبيًا، مع تفاوت محدود بين الأسعار المعروضة من بنك لآخر.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي عند 61.58 جنيه للشراء و62.25 جنيه للبيع.

كما سجل البنك المصري الخليجي 61.57 جنيه للشراء و62.26 جنيه للبيع، بينما جاءت بنوك مثل HSBC، والتعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك نكست عند 61.56 جنيه للشراء و62.22 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله المصرف العربي الدولي.

توقعات سعر اليورو خلال الفترة المقبلة

يتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر اليورو حتى عودة العمل داخل البنوك بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تشهد السوق بعض التحركات المحدودة مع استئناف التداولات، وفقًا لحجم العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.