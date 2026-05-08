الفوز يقترب..اطّلع على أهداف الهلال في شباك الخلود الآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - شهدت مباراة الهلال والخلود إثارة كبيرة منذ بدايتها مع تبادل سريع للأهداف ومحاولات هجومية متواصلة من الطرفين في مواجهة جاءت قوية ومليئة بالتقلبات داخل أرض الملعب.

هدف الخلود الأول

نجح فريق الخلود في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 13 بعد هجمة منظمة أسكنها الشباك ليضع الهلال تحت ضغط مبكر ويشعل أجواء المباراة منذ لحظاتها الأولى.

هدف الهلال الأول

لم يتأخر رد الهلال كثيرًا حيث تمكن ناصر من تسجيل هدف التعادل بعد دقائق قليلة ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء ويكسر أفضلية الخلود المبكرة، وسط ارتفاع نسق اللعب بين الفريقين.

هدف الهلال الثاني

واصل الهلال ضغطه الهجومي حتى نجح ثيو في تسجيل الهدف الثاني ليقلب النتيجة لصالح فريقه ويمنحه الأفضلية في اللقاء، في ظل محاولات من الخلود للعودة مجددًا إلى المباراة.