البابا تواضروس: وحدة مصر فوق كل شيء.. وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن

اطّلع على.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:29 مساءً - يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره كريستيال بالاس مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من الجماهير العربية والمصرية، في ظل ترقب مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مواجهة مهمة ضمن صراع المنافسة على اللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستُذاع المواجهة عبر قناة: بي إن سبورتس 1 ويتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

موقف الفريقين مانشستر سيتي وكريستال بالاس قبل المباراة

يسعى مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر وتقليص فارق النقاط في الجولات الأخيرة من الموسم.

في المقابل، يأمل كريستال بالاس في العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتؤكد نتائجه الجيدة هذا الموسم.

مريم الجابري

