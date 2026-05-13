بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة مهمة أمام كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، في ظل سعي الفريق لمواصلة الضغط على المتصدر وتقليص فارق النقاط قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تقام المباراة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 على ملعب الاتحاد، وتنطلق في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة من 35 مباراة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

أما كريستال بالاس فيخوض المواجهة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 44 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب السابق

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، ويتولى المعلق عصام الشوالي الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

كمان يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة التي ستجمع بين فريق السيتزين ونظيره كريستال بالاس عبر تطبيق تود وبي إن كونكت للمشتركين في خدمة بي إن