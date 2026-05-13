بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:17 مساءً - يدخل نادي برشلونة مواجهة جديدة في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة، وتأتي هذه المباراة بعد حسم الفريق الكتالوني للقب الليجا رسمياً إثر تغلبه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد، ليرفع رصيده إلى 29 لقباً في تاريخه.

تعد المباراة تحصيل حاصل للبطل، بينما يسعى ألافيس لتحسين موقعه في جدول الترتيب والهروب من مناطق الهبوط، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور على ملعب "مينديزوروزا".

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 13 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد خصصت القناة التالية لنقل اللقاء علي قناة beIN SPORTS HD 3.

معلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

أسندت إدارة القناة مهمة التعليق على أحداث المباراة لوصف وتفصيل المجريات بصوت المعلق حفيظ دراجي.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس عبر الإنترنت

للراغبين في متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية، يمكنكم مشاهدة البث المباشر بجودة عالية من خلال تطبيق "TOD"، التابع لشبكة بي إن سبورتس، والذي يوفر تغطية شاملة للمباريات الكبرى عبر الأجهزة الذكية.