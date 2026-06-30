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بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في عصير المانجو...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:23 مساءً - استقبلت مستشفى طهطا العام 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب ادعاء تناولهم عصير مانجو فاسد داخل منزلهم بقرية بني عمار التابعة لمركز طهطا في محافظة سوهاج، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تفاصيل الواقعة 
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول كل من: منى س م - 35 عامًا، ومصطفى ع م - 18 عامًا، وأحمد ع م - 17 عامًا، ومحمود ع م - 9 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية بني عمار، إلى مستشفى طهطا العام، بادعاء إصابتهم بحالة تسمم إثر تناول عصير مانجو فاسد بالمنزل.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين من أسرة واحدة، وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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