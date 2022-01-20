نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Toyota Belta 2022: سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 جميع الفئات والمميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta 2022، أطلقت العلامة التجارية لشركة تويوتا اليابانية سيارتها الجديدة تويوتا بيلتا Toyota Belta 2022، والتي أحدثت ضجة كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية وذلك بسبب إمكانياتها الجبارة بمقارنتها بالسيارات الأخرى المنافسة لها على غرار فئتها السعرية، حيث أنها تعتبر من اكثر السيارات مبيعا منذ أن تم طرحها في الأسواق والي كثر الطلب عليها بمجرد إعلان شركة تويوتا العالمية لتلك السيارة، ولتلبية طلب اهتمامات المتابعين لموقع ثقفني سوف نستعرض لكم في هذا البيان كافة التفاصيل والمواصفات عن سيارة تويوتا بيلتا 2022 وأهم مميزاتها وعيوبها بالإضافة إلى ذلك سنعرض أسعارها في بعض دول الخليج فعليكم متابعة هذا البيان.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الفئة الأولى Toyota Belta Active 2022

الطراز: تأتي سيارة تويوتا بيلتا 2022 من طراز فئة السيارات السيدان.

المحرك: تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات والذي يولد قوة حصانية 103 حصان وعزم دوران 138 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة: تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 نقلات.

مقاييس السيارة: يبلغ طول السيارة 449 سم والعرض 173 سم ويبلغ الارتفاع 148 سم، بينما تبلغ سعة شنطة السيارة الخلفية 478 لتر.

التسارع: تتسارع السيارة من وضعية السكون إلى 100 كم/ الساعة في غضون 12 ثانية.

وسائل والأنظمة الأمن والسلامة: تتضمن السيارة العديد من وسائل السلامة للركاب ومنها (وسائدتين هوائيتين، نظام توزيع الفرملة الإلكتروني EBD، نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام تثبيت المقاعد للأطفال ISOFIX، نظام إيموبليزر لمنع السرقة).

التجهيزات والترفيه: تأتي السيارة مجهزة بوسائل الترفية التالية (مداخل الـ USBو AUX، مكبرات الصوت، بلوتوث، التحكم في الراديو بواسطة عجلة القيادة).

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كمليات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الفئة الثانية toyota Belta Smart

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا 2022 الفئة الثانية toyota Belta Smart على كافة المواصفات والتجهيزات الفئة الأولى وعلاوة على ذلك مجموعة من التجهيزات الأخرة والتي سنستعرضها لكم في النقاط التالية:

غلق وفتح السيارة وتشغيلها عن بعد: والتي تسمح لقائد السيارة فتح وإغلاق أبواب السيارة وإدارة المحرك دون الحاجة لإخراج مفتاح السيارة.

نظام تثبيت السرعة: لضبط السيارة على سرعة معينة أثناء السير لمسافات طويلة أو أثناء السفر.

حساسات وكاميرا خلفية: والتي تتيح لسائق السيارة الاستطلاع عن ما يوجد خلف السيارة من خلال شاشة العرض ولسهولة ركن السيارة.

مصابيح ضباب أمامية ومصابيح ليد: لرؤية أفضل في حالات الشبورة.

كما أضافت شركة تويوتا بعض الكمليات الأخرى لسيارة تويوتا بيلتا 2022 الفئة الثانية مثل المرايات الضم الكهربائية وشاشة وسائط بحجم 7 بوصة تعمل بواسطة اللمس بالإضافة إلى دعمها الاتصال بالهواتف الذكية مثل تطبيق الأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وكما زودت السيارة أيضا بتكييف هوائي إلكتروني مع وجود فتحات للمخارج الخلفية المفروشة من الجلد، وكما تحتوي على جنوط رياضية بحجم 16 بوصة.

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مميزات سيارة Toyota Belta 2022

هناك العديد من المميزات التي تمتلكها سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta 2022 والتي سوف نعرض أهم تلك المميزات في النقاط التالية:

تحتوي السيارة على العديد من وسائل والسلامة والترفية لراحة الركاب.

كما أن محرك السيارة يعد من أفضل المحركات الاقتصادية في توفير الوقود.

وصنع الهيكل الخارجي للسيارة من خامات عالية الجودة كما أن قطع الغيار السيارة متوفرة بحد كبير في معظم الدول.

تتسع السيارة لخمس أفراد كما أن ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب لكافة أنواع الطرق.

عيوب سيارة تويوتا بيلتا 2022

هناك بعض العيوب الضئيلة في سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta 2022 بالرغم من احتوائها على الكثير من المميزات الفريدة التي لا توجد في السيارات الأخرى على غرار فئتها السعرية، والتي سنستعرضها لكم في النقاط التالية:

لا تعتبر السيارة مناسبة للعائلات بدرجة كبيرة نظرا لضيق مساحة التخزين بالسيارة.

لا يعتبر محرك السيارة هو الأفضل نظرا لبطئ تسارع السيارة والذي لا يتناسب مع وزن السيارة.

استخدام خامات تقلدية في صناعة التجهيزات بالمقصور الداخلية للسيارة.

كما تفقد السيارة نظام العزل الجيد للصوت مما تسبب في حدوث القليل من الضوضاء في السرعات العالية.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022

سوف نستعرض لكم في السطور القادمة أسعار سيارة Toyota Belta 2022 في مختلف البلدان العربية للفئة الأولى والفئة الثانية أيضا.