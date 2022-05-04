نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ932 ريال.. تقسيط سيارة كيا بيجاس وسيراتو 2022 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر أقوي عروض التقسيط في المقال التالي

بـ932 ريال.. تقسيط سيارة كيا بيجاس وسيراتو 2022 في موضوعنا اليوم نقدم لكم أقوى عروض كيا من عبد الطيف جميل بالتقسيط المميز، حيث سنقدم لكم حزمة من السيارات التي عليها تقسيط من مجموعة عبد اللطيف في السوق السعودية، ومن بين هذه السيارات سيارة كيا بيجاس 2022، سيارة كيا ريو 2022 وسيارة كيا سيراتو 2022م، حيث تعد مجموعة عبد اللطيف هي واحدة من أشهر الشركات الخاصة ببيع السيارات في المملكة وسنقدم لكم بعض مواصفات السيارة وأبرز أسعارها وعروض التقسيط. عروض كيا من عبد الطيف 2022 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل بالكشف عن عروض سيارات كيا المختلفة بالتقسيط المميز حيث سنقدم لكم بعض مميزات وتقسيطات السيارة وهي كالآتي:- 1. سيارة كيا بيجاس 2022 قدمت المجموعة سعر تقسيط السيارة على كيا بيجاس 2022 بقسط شهري قيمته 932 ريال سعودي.

يتم سداد سعر السيارة على مدار خمس سنوات أي ستين شهر.

سعة محرك السيارة تبلغ 1400 سي سي وقوته تبلغ 69 واط.

اقصي عزم دوران لموتور السيارة يبلغ 132 نيوتن لكل متر.

موتور السيارة يقترن به ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات و خيار آخر مكون من أربع سرعات.

من المتوقع للسيارة أنها قد تعيش من 10 إلى 13 سنة. 2. سيارة كيا ريو 2022 قسط السيارة الشهري يبدأ من ألف و224 ريال سعودي لمدة خمس سنوات يتم سداد الأقساط المستحقة.

المحرك قوته تصل إلى 120 حصان ونظام المعلومات الخاص بالسيارة مقاسه يبلغ 8 بوصة.

يدعم النظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية.

تحتوي السيارة على منافذ يو إس بي.

حجم ومساحة شحن السيارة يبلغ 13.7 قدم مكعب. 3. سيارة كيا سيراتيو 2022 بينما سيارة كيا سيراتو فقيمة القسط الشهري تبدأ من ألف و403 ريال سعودي.

طول قاعدة عجلات السيارة مترين و700 مللي متر.

عرض السيارة متر و800 مللي متر وطول السيارة أربع أمتار و640 مللي متر.

حجم الصندوق الخلفي 502 لتر و حجم السيارة الكلي 1.293 كيلو جرام.

أسعار السيارة مناسبة للكثير من الفئات المجتمعية.

استهلاكها اقتصادي من البنزين.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على أكثر من منفذ يو إس بي و خاصية البلوتوث. عمر شويل - جدة بـ932 ريال.. تقسيط سيارة كيا بيجاس وسيراتو 2022 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر أقوي عروض التقسيط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ932 ريال.. تقسيط سيارة كيا بيجاس وسيراتو 2022 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر أقوي عروض التقسيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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