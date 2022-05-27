لمتوسطي الدخل .. سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية شهر ذو القعدة 1443 لراغبي شراء سيارة

سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية شهر ذو القعدة 1443 لراغبي شراء سيارة نوضحها لكم حيث أصبحت السيارة شيء لا غنى عنه في الأيام الحالية لمن يستطيع امتلاكها إذ أنها تسهل كثيرًا من إجراء المشاوير اليوم ولا سيما الذهاب إلى العمل والعودة منه مع وجود الزحام والرغبة في اختصار الوقت، ولأن سعر شراء السيارات الجديدة مرتفع فإن بعض الأشخاص يتجهون إلى شراء السيارات المستعملة ولكن بحالة جيدة إذ أنها أقل بكثير في التكلفة ولها مزايا أخرى لهذا فهي مناسبة للكثير منهم سواء كان النوع هيونداي أو شفروليه أو فورد أو مرسيدس فهناك سيارات مستعملة عديدة لجميع الأنواع يمكن شراء أي منها حسب الرغبة وحسب السعر المتاح فيما يلي نعرفكم على مجموعة من تلك السيارات المتاحة للبيع في السعودية بالأسعار.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية شهر ذو القعدة 1443

هناك الكثير من أصحاب السيارات في السعودية الذين يقومون بعرض سياراتهم المستعملة للبيع لمن يرغب في امتلاك سيارة ما معينة مع العلم أن جميع تلك العروض بحالة جيدة وممتازة للاستخدام ومنها:

هونداي النترا جي إل ستاندر موديل 2018 الماضي سعرها 52 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا 5.2 إل RAV 414 موديل 2017 سعرها 50 ألف ريال سعودي.

هونداي أكسنت جي إلى ستاندر موديل عام 2018 مستخدمها سعرها للبيع 40 ألف 900 ريال سعودي.

تويوتا ياريس موديل 2019 واي ستاندر مستخدمة سعرها للبيع 54 ألف ونصف ريال سعودي.

هيونداي توكسون أي أربعة ال 2.0 موديل عام 2017 ننساها حوالي 76 ألف كيلو سعرها للبيع 616 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا XLII4I 6..2 L موديل قديم 2010 سعرها 15 ألف ريال سعودي وممشى حتى 234 ألف كيلو.

سيارات مستعملة رخيصة بالمملكة

وهناك أيضًا قائمة أخرى بالسيارات المستخدمة في السعودية والتي تقدم بسعر بسيط مقارنةً بأسعار السيارات في الفترة الحالية والتي تتوقف أيضًا حسب نوع السيارة كما نلاحظ فيما يلي: