نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هافال 2022 Haval H6 سيارة القوة أهم مواصفاتها وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة هافال 2022 Haval H6 من أفضل أنواع السيارات الرياضية SUV، التي تمتاز بسرعة كبيرة ومحرك قوي، تتواجد السيارة في الأسواق بأربع فئات مختلفة كل فئة لها مميزات رائعة ولذلك يختلف سعر كل فئة عن الأخرى، كما نجد سيارة هافال H6 الإصدار لعام 2022 تمتاز بمواصفات داخلية وخارجية متعددة تجعلها تتصدر المبيعات وتنال إعجاب الكثير من الأشخاص بفئات عمرية مختلفة، وفيما يلي كل ما ترغبون بمعرفته عن سيارة Haval H6 2022.

سيارة هافال 2022 Haval H6

تمتاز السيارة بوجود أنظمة حماية كثيرة إلى جانب الثبات الناتج عن الإطارات القوية وأيضا تحتوي السيارة على أكثر من وسيلة متعة للركاب، ونجد محرك السيارة يأتي 1500 سي سي تيربو يولد قوة 148 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، يعمل المحرك بناقل أوتوماتيك، كما أن السيارة تمتاز بالسرعة الكبيرة إلى جانب مساحة السيارة الكبيرة وسعة الصندوق الخلفي 600 لتر.

هافال H6 2022 مواصفات المقصورة الداخلية

تأتي السيارة من الداخل بمساحة واسعة تتسع لأكثر من 7 ركاب، إلى جانب أن المقاعد مزودة بإمكانية التحرك في أكثر من اتجاه عن طريق التحكم الكهربائي وأيضًا نجد الزجاج والمكيف الهوائي يعملون بشكل كهربائي مميز، ومن الجدير بالذكر أن المقاعد مصنوعة من الجلد المريح لضمان راحة الركاب وتوفير أفضل خدمة لهم مع وجود الوسائط المتعددة مثل الشاشة ذات مساحة 10 بوصة تتصل بالبلوتوث ووصلة يو أس بي، ولضمان مستوى عالي من الأمان تم تزويد المقاعد بوسائد هوائية.

مواصفات Haval H6 2022

تتمتع السيارة من الخارج بمواصفات رائعة إذ أن الإطارات الخاصة بها تكسبها ثبات وسرعة حيث أن مساحتها 18 أنش، إلى جانب أن مظهر السيارة الخارجي جذاب فهي تمتاز بمظهر رياضي، وتحتوي على مصابيح إضاءة عالية الجودة، إلى جانب وجود مصابيح أخرى ضبابية وتتمتع هافال H6 بوجود نظام أمان يتمثل في وجود إنذارات مختلفة مثل إنذار مانع السرقة، وإنذارات الحماية من التصادم إلى جانب أن الفرامل مانعة الانغلاق، ونجد السيارة تأتي بكاميرا خلفية تتصل بشاشة داخلية لسهولة متابعة الطريق الخلفي أثناء القيادة.

سعر هافال H6

نجد أن هافال H6 تتوافر بأربعة فئات مختلفة لذلك فإن السعر يختلف من فئة إلى أخرى إذ تختلف سعة المحرك أيضًا وبعض مواصفات السيارة ويبدأ سعر السيارة من 395 ألف جنية مصري، بما يعادل 79000 ريال سعودي، ويعادل أيضًا 21000 دولار أمريكي، بينما نجد أعلى فئة من السيارة يصل سعرها إلى 480 ألف جنية مصري.