انت الان تتابع خبر شوف مواصفات واسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 بعد الزيادة الاخيرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة العائلية “شيري” تيجو 7 برو الجديدة 2022 زيادة جديدة فى القيمة السوقيه لها ، وجاء وكيل شركة شيري ليرفع اسعار السيارة تيجو 7 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 5 الاف جنيه .
الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022
وتأتي السيارة بمقصورة داخلية فخمة وأنيقة ، حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وفتحة سقف بانوراما.
وفيما يتعلق بالاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022 فى مصر
1- وتأتي الفئة الاولى بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه
2- وتأتي الفئة الاولى بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه