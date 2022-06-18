انت الان تتابع خبر بـ 10 الاف جنيه تقدر تركب عربيه.. ارخص سيارات بسوق المستعمل فى مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع زيادة أسعار السيارات توجهت فئة كبيرة من المستهلكين في السوق المصري إلى السيارات المستعملة والتى تأتي كبديل مناسب مع إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات التي تمتاز بها ، وتأتي على رأس القائمة سيارات كيا شوما ، هيونداي فيرنا ، شيفرولية أفيو

قائمة بأرخص سيارات مستعملة فى السوق

السيارة الاولى: فيات 127

وتمتاز السيارة “فيات” 127 بأنها من السيارات صغيرة الحجم ، وتأتي بمحرك سعة 905 سي سيى قادر على إخراج 47 حصان، وحصلت فيات 127 على لقب “سيارة عام 1972 “، الأمر الذي ساعد على زيادة مبيعاتها خلال هذه الفترة، وتقدم فيات 127 فى سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 10 لـ 20 ألف جنيه.

السيارة الثانية: كيا شوما

وإحتلت السيارة “كيا شوما” مكانه مميزة فى الشارع المصري ، وتأتي محرك 1.6 لتر وعزم 101 حصان و تعتبر هذه السيارة دفع أمامي بناقل حركة 5 سرعات يدوي ، وتتوفر كيا شوما موديل 2001 في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه ويفصل فى ذلك الحالة الفنية للسيارة.

السيارة الثالثة: هيونداي فيرنا

تم تصنيف “هيونداي” فيرنا بأنها واحدة من أكثر السيارات الشعبية فى مصر ، وتتراوح أسعار فيرنا طرازات 2004 حتي 2018، من 80.000 جنيه، وتصل إلي 195.000 جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وسنة الصنع والكماليات .

السيارة الرابعة: شيفرولية أفيو

وزودت شركة “شيفرولية” سيارتها أفيو بمحرك قوي ذات أربع اسطوانات سعته 1.6 لتراً ، ويبدأ متوسط أسعارها من 110.000 جنيه ، ويصل إلي 185.000 جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وسنة الصنع والكماليات .