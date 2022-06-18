انت الان تتابع خبر احلي سيدان فى مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات ام جي 5 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوافر السيارة ام جي 5 فى مصر بباقة مميزة من التجهيزات والمواصفات ، قد أعلن الوكيل المحلي ان السيارة تتوفر إم جي 5 بسعر يبدأ من 310 جنيه، و 330 جنيه للفئة الثانية، و 350 جنيه للفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا.

مميزات السيارة ام جي 5 موديل 2022

وتأتي “ام جي 5” فى مصر بإمكانيات جعلتها تتصدر مبيعات السيارات فى السوق، حيث تأتي سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود، بالاضافة الى أنظمة المساعدة والأمان أبرزها نظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة ونظام XDS لتعزيز أداء السيارة على المنعطفات.

بالاضافة الى ان السيارة “ام جي 5” موديل 2022 ، تأتي بهيكل مصمّم بشكل قفص مصنوع من الفولاذ القوي ومطوّر باستخدام تقنية اللحام بالليزر المتقدمة لتعزيز قوة السيارة وصلابتها بشكل عام وخاصة عند حوادث التصادم ، ووسائد هوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، فضلًا عن كاميرا بقدرة رؤية 360 درجة لمساعدة السائق.

اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 فى مصر

زادت القيمة السعرية للسيارة للفئة الاولى “Classic” إلى 289 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 274 و990 جنيهًا.

زادت القيمة السعرية للسيارة للفئة الاولى “Comfort” إلى 309 آلاف و990 جنيهًا، مقابل 294 ألفًا و990 جنيهًا.