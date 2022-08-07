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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل مع تسهيلات للسداد وأقساط مريحة، يتضمن تقريرنا اليوم 5 سيارات متنوعة موديلات 2022 و2021 للتقبيل بدون شروط، السيارة الأولى هي نيسان كيكس العائلية 2022 رمادية اللون طالع عدادها 19,999-10,000 كيلو متر، ماكينة دفع أمامي 4 اسطوانات حجمها 1600 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي من نوع سي في تي. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل في ينبع عن طريق شركة اليسر للاجارة والتمويل، قيمة القسط الشهري 1600 ريال بتمويل على خمسة سنوات وسعر الكاش 78 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

السيارة التالية ضمن عروض السيارة المتوفرة للتنازل بدون مقابل في السعودية، هي هيونداي سنتافي موديل 2021 استعمال نظيف طالع عدادها أيضاً 19,999-10,000 كيلو متر، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 2500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي من ثمان سرعات. السيارة متوفرة للتقبيل أقساط بدون شروط في الرياض عن طريق البنك الاهلي التجاري، قيمة القسط الشهري 2207 ريال بتمويل على خمسة سنوات، تم سداد 10 أقساط ومتبقي سداد 50 قسط + دفعة تملك قيمتها 43 ألف ريال يمكن جدولتها.

توفرت أيضاً للتنازل هيونداي H1 2021 طالع عدادها لم يصل إلى 500 كيلو متر، سيارةفن بوكس بضاعه يمكن استخدامها لأغراض النقل، ماكينة دفع خلفي 4 اسطوانات حجمها 2400 سي سي والجيربوكس عادي. السيارة متوفرة للتنازل عن طريق الراجحي بدون مقابل وهي متواجدة بمدينة جازان، قيمة القسط الشهري 1175 ريال بتمويل على 5 سنوات، تم دفع قسطين فقط ومتبقي سداد 58 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 39055 ريال.

سيارات للتقبيل بدون رسوم

توفرت للتنازل بدون مقابل سيارة بيستون تي 77 لون أصفر موديل 2021 طالع عدادها عشرة آلاف كيلو متر، ماكينة دفع أمامي 4 سلندر حجمها 1500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك من سبع سرعات، السيارة بحالة الوكالة استعمال نظيف ولا يوجد بها أي حكات أو عيوب. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل في ابها عن طريق الراجحي، قيمة القسط الشهري 1613 ريال بتمويل من البنك لمدة 60 شهر، تم دفع 8 أقساط ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها حوالي عشرين ألف ريال.

وتوفرت للتقبيل في الدمام سيارة دودج تشارجر فضي مستعملة موديل 2021 طالع عدادها 12 ألف كم، ماكينة دفع خلفي 6 اسطوانات حجمها 3600 سي سي والقير أوتوماتيك من 8 سرعات، المحرك يولد عزم دوران قدره 353 نيوتن وقوة تبلغ 292 حصان. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل عن طريق مصرف الرياض، قيمة القسط الشهري 2070 ريال بتمويل لمدة 60 شهر عبر نظام التأجير المنتهي بالتمليك، تم دفع 4 أقساط ومتبقي سداد 56 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها حوالي 47 ألف ريال.