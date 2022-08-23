نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت ب 700 ريال من عبداللطيف جميل فى السعودية بمواصفات قوية وجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت، لقد عملت الشركة كوريا كيا موترز بإطلاق سياراتها الجديدة سيارة كيا سونيت 2022 من فئة السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد جاءت تلك السيارة بكثير من الإمكانيات والقدرات الفائقة والأداء العالي والقوي، حيث أن المقصورة تضم مجموعة مميزة من التصميمات واللمسات الداخلية والخارجية.

كما أن الشركة حرصت على أن تقدم أحدث الأنظمة والتكنولوجيا المبتكرة وتعمل على توفير أقصلا درجة من الأمان والرفاهية لكافة الركاب ونحن سوف نستعرض لكم أفضل عروض الحصول على سيارة سونيت بالتقسيط من عبد اللطيف جميل بـ 700 ريال سعودي.

ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت

سيارة كيا سونيت من الممكن أن يقوم المواطن السعودي بالحصول عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل بسعر 64.550 ريال سعودي وتقسيط على 60 شهر بحيث أن يتم سداد دفعات شهرية تقدر بـ 700 ريال سعودي، والدفعة الأولى 37.815 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك 25.981 بنسبة 35%، ومعدل النسبة السنوية 9% ومصاريف الإصدار 364 ريال بينما تكون الضريبة المضافة الإجمالية 11.686 ريال.

مواصفات سيارة كيا سونيت 2022

تعتبر سيارة كيا سونيت من ضمن سيارات كيا الحديثة التي تأتي بكثير من المواصفات والإمكانيات المميزة جداً والتي تتضمن ما يلي: