ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت ب 700 ريال من عبداللطيف جميل فى السعودية بمواصفات قوية وجبارة

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عمر شويل - جدة ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت، لقد عملت الشركة كوريا كيا موترز بإطلاق سياراتها الجديدة سيارة كيا سونيت 2022 من فئة السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد جاءت تلك السيارة بكثير من الإمكانيات والقدرات الفائقة والأداء العالي والقوي، حيث أن المقصورة تضم مجموعة مميزة من التصميمات واللمسات الداخلية والخارجية.
كما أن الشركة حرصت على أن تقدم أحدث الأنظمة والتكنولوجيا المبتكرة وتعمل على توفير أقصلا درجة من الأمان والرفاهية لكافة الركاب ونحن سوف نستعرض لكم أفضل عروض الحصول على سيارة سونيت بالتقسيط من عبد اللطيف جميل بـ 700 ريال سعودي.
ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت
سيارة كيا سونيت من الممكن أن يقوم المواطن السعودي بالحصول عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل بسعر 64.550 ريال سعودي وتقسيط على 60 شهر بحيث أن يتم سداد دفعات شهرية تقدر بـ 700 ريال سعودي، والدفعة الأولى 37.815 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك 25.981 بنسبة 35%، ومعدل النسبة السنوية 9% ومصاريف الإصدار 364 ريال بينما تكون الضريبة المضافة الإجمالية 11.686 ريال.
مواصفات سيارة كيا سونيت 2022
تعتبر سيارة كيا سونيت من ضمن سيارات كيا الحديثة التي تأتي بكثير من المواصفات والإمكانيات المميزة جداً والتي تتضمن ما يلي:
- تمتلك السيارة محرك ذات أداء فائق مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعة 1.5 لتر يولد قوة 115 حصان.
- محرك السيارة يعمل من خلال نظام الدفع الأمامي وناقل حركة أوتوماتيك cvt.
- تستخدم من الوقود البنزين ومعدل استهلاك الوقود 17.3 لتر كم.
- بالنسبة إلى أنظمة مساعدة السائق للحماية والأمان متوفر بها نظام قفل آلي للأبواب.
- متوفر بها نظام تثبيت سرعة ذكي.
- تحتوي على تقنية زر تشغيل المحرك ونظلم اختيار أوضاع القيادة وحساسات أمامية وخلفية.
- أيضاً بها نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام فرامل مانعة للانغلاق.
- تمتلك مرايا كهربائية مع شارات الانعطاف وآلية الدخول الذكي للسيارة.
- جنوط ألومنيوم بقياس 16 إنش وغطاء عجلات بطلاء باللون الفضي.
- يوجد بها فتحة سقف بانوراميه كهربائية ونوافذ كهربائية.
- مصابيح أمامية ونهارية بتقنية الليد ومصابيح خلفية.
- متوفر بها 5 مقاعد مريحة تم صناعتها من مادة مخملية أو من الجلد العالي الجودة.
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