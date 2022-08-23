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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل بمقابل رمزي أو بدون في عروض تقبيل مغرية بأقساط مريحة، توفرت للتقبيل سيارة شانجان ايدو نص فل 2022 مستعملة طالع عدادها 34 ألف كم، ماكينة اقتصادية 4 سلندر بقدرة سحب مزدوج تربو حجمها 1.6 لتر والجيربوكس أوتوماتيكي. المواصفات والتجهيزات: فتحه سقف، مكيف أوتو، شاشتين، مراتب جلد، كاميرات خلفيه، حساسات، دخول ذكي، بصمه، تشغيل عن بعد، مثبت سرعة، إنارات محيطية داخلية. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة تمويل الاولى بقسط شهري 1459 ريال، تم سداد أقساط سنة وسوف يتم إعادة جدولة الأربعة سنوات المتبقية، وذلك مع العلم أن هناك دفعة أخيرة قيمتها 17 ألف ريال قابلة للتقسيط ومبلغ السداد المبكر 58 ألف ريال.

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تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا ميد 2022 مستعملة طالع عدادها 16 ألف كم، ماكينة 6 سلندر حجمها 3.5 لتر بقوة سحب تعادل 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. مواصفات السيارة: مراتب جلد، نقاط عمياء، تحذير التصادم، خاصية تسخين وتبريد المقاعد، ذاكره تخزين وحفظ لوضعيات المقاعد، طي المرايات، ليد داخلي 64 لون، أنوار زينون واطي وعالي، ستائر جانبية وخلفية، سقف بنوراما، كاميرا خلفيه، شنطة كهرباء، دخول ذكي، 4 حساسات أمامية بالاضافة إلى 4 حساسات خلفية. السيارة للتنازل بمقابل 4 آلاف للمالك والتقبيل سيكون عن طريق بنك الرياض بقسط شهري 2111 ريال، تم دفع 8 أقساط ومتبقي سداد 52 قسط + دفعة نهائية قابلة للتقسيط 70 ألف ريال، وذلك مع العلم أن سعر الكاش 166 ألف ريال.

تتوفر للتنازل سيارة ام جي زي اس 2022 مستعملة طالع عدادها 13 ألف كم، ماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر بقوة سحب تعادل 118 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تم عمل طبقة حماية نانو للداخل والخارج وتظليل حراري. المواصفات والتجهيزات: امكانية الشغيل بصمة، كاميرا 360 درجه، مقاعد جلد، كاميرا خلفية، شاشة لمس، تشغيل مكيف لمس، مثبت سرعة، ليد نهاري، منافذ USB، عدد 4 سماعات، بلوتوث، كشافات ضباب خلفية، جنوط 16 انش، وسائد هواء امامية، شاشة معلومات 8 بوصة بخاصية الاوتو كار بلاي. السيارة للتقبيل بدون شروط مقابل 2000 ريال من خلال شركة تأجير للتمويل، قيمة القسط الشهري 1577 ريال بتمويل يمتد حتى 5 سنوات، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة 20149 قابلة للتقسيط على سنتين.

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تتوفر للتنازل سيارة تويوتا هايلكس غمارتين 2022 مستعملة طالع عدادها 12000 كم، ماكينة 4 سلندر حجمها 2.4 لتر بقوة سحب تعادل 147 حصان والجيربوكس عادي. المواصفات والتجهيزات: دبل، مكابح مانعة للانغلاق، خاصية دعم الفرامل، مانع إنزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، جنوط 16 انش، حساس كفرات، مقاعد مخمل، تكييف يدوي، دخول بالريموت، سنتر لوك. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 2160 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 اقساط ومتبقي سداد 55 قسط + دفعة أخيرة 60 ألف ريال قابلة للتقسيط والجدولة على 24 شهر.