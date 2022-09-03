نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك سيارة مستعملة بالسعودية بسعر 6500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تحلم بإمتلاك سيارة بموصفات عالية وبسعر مخفض إذن أنت بحاجة إلى زيارة إحدى أسواق السيارات المستعملة بداخل المملكة العربية السعودية والتي تتواجد في جميع أنحاء المملكة فيوجد بها الكثير من السيارات المستعملة ذات السعر الرائع فيوجد سيارات هيونداي وسيارات هوندا وسيارات كيا وسيارات فورد وغيرهم الكثير بمواصفات وأسعار ممتازة.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2015 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة، وتعد السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها 4590 كيلو متر

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت بهيكل قوي من السيدان.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0014157230314 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00972546172693.

للبيع سيارة كيا أوبتيما:

متوفر للبيع سيارة كيا أوبتيما سنة الصنع 2018 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الدمام، كما أن السيارة كيا أوبتيما مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي، بينما ناقل الحركة في السيارة كيا أوبتيما أوتوماتيك من طراز أوتوماتيك، وعداد السيارة كيا أوبتيما تم قيادتها 10000 كيلو متر.

السيارة كيا أوبتيما متوفرة بلون خارجي أبيض. السيارة كيا أوبتيما تأتي بهيكل قوي من السيدان. الوقود المستخدم في السيارة كيا أوبتيما البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا أوبتيما مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627.

سيارة هوندا أكورد للبيع:

للبيع سيارة هوندا أكورد سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام، كما أن سعر بيع السيارة هوندا أكورد مستعملة 15000 ريال سعودي، بينما ناقل الحركة في السيارة هوندا أكورد أوتوماتيك مع طراز أوتوماتيك بالكامل، اما عن عداد السيارة هوندا أكورد تم قيادتها 10000 كيلو متر.

تأتي السيارة هوندا أكورد بهيكل من السيدان. اللون الخارجي في السيارة هوندا أكورد أبيض. الوقود المستخدم في السيارة هوندا أكورد البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا أكورد مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627.

للبيع سيارة فورد إكسبلورر 2004:

للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع في مدينة الرياض، وتعد سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 6500 ريال سعودي، بينما ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك، وعداد السيارة فورد إكسبلورر تم قيادتها 231230 كيلو متر.