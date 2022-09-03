بأسعار رخيصة سيارات هونداي للبيع بالسعودية وبحالة جيدة

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عمر شويل - جدة مازال البحث مستمرا من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة تتناسب من الظروف المعيشية الحالية ويتوافر عدد كبير من السيارات المستعملة بأسواق السيارات المستعملة بالسعودية. سيارة هيونداي إلنترا موديل 2015 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2015 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 20000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا بها ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا تم إستخدامها 138000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا بها محرك بقوة 2000 سي سي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا بها فتحة سقف ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهرباء وفرش قماش ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بمدخل يو إس بي وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات خلفية وجنوط وكشافات ضباب وإنذار ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591154638 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591154638. للبيع السيارة هيونداي سانتافي موديل 2018 مستعملة السيارة هيونداي سانتافي موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي سانتافي مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سانتافي أوتوماتيك مع طراز من الأوتوماتيك.

السيارة هيونداي سانتافي تم إستخدامها 10000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سانتافي متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة هيونداي سانتافي تأتي بهيكل رباعي 4 في 4.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سانتافي البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سانتافي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627. سيارة هيونداي إلنترا موديل 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2016 مستعملة في مدينة المدينة المنورة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 12000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بالتقسيط بدفع 2000 ريال سعودي وقسط شهري 650 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا تم إستخدامها 75000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

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