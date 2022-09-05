نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة للبيع المملكة تبدأ من 11.000 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر سيارات نيسان من السيارات المميزة وأسعارها تتناسب مع جميع الفئات داخل الأسواق في المملكة السعودية ويتوفر منها العديد من المواصفات حيث يوجد منها سيارة ثلاثة سيدان، واحد ميني فإن ودفع رباعي متوسط سعر هذه السيارة داخل المملكة السعودية إلى 86 , 000 ريال، سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أحدث موديلات نيسان مستعملة بأسعار تبدأ من 11 , 000 ريال مواصفات تتناسب مع جميع الفئات. سيارات نيسان مستعملة للبيع باثفايندر 1998 هذه السيارة يوجد فيها العديد من المميزات حيث يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيك وعدد الكيلومترات 3 .329 . 99 وتتميز باللون البيج.

ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة وحاصله على مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تتميز هذه السيارة وجود نظام الحماية ونظام تثبيت السرعة.

ويوجد فيها مقاعد قابلة للتهوية تعمل بنظام الكهرباء.

كما يتواجد في هذه السيارة راديو ومشغل أسطوانات وبلوتوث ودعم أم بي سي سعر هذه السيارة يصل إلى 11 , 000 ريال سعودي ويمكنك التواصل مع البائع للحصول على هذه السيارة. مستعملة نيسان باثفايندر 2006 تم إنتاج هذه السيارة في عام 2006 وتتواجد في مدينة الرياض وتتميز باللون الرصاصي المميز.

سيارة مستعملة وقد قطعت عدد الكيلو متر 200 ألف كيلو متر ونوع الجر القيادة.

وقد قطعت عدد الكيلو متر 200 ألف كيلو متر ونوع الجر القيادة. كما يتواجد فيها هذه السيارة إنذار لمنع السرقة ومنع للحركة ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.

كما تتميز بوجود نظام توزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني يوجد فيها مقاعد خلفية قابلة للطي.

مع إمكانية ضبط المقاعد أوتوماتيكية.

بالإضافة إلى أن هذه السيارة تتميز بوجود مصابيح أمامية أوتوماتيكية وبالتالي هذه السيارة تعمل بحالة جيدة.

تتميز أيضا بوجود سياج على السقف ومقابض الباب مصنوعة من الكروم مع تواجد زر يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل.

ويوجد فيها مرايا الباب تعمل بشكل يدوي، كما تتميز بوجود بلوتوث ونظام التحكم بالسرعة.

ذلك من خلال شاشة تساعد على توضيح المسافة والوقود ونسبة السرعة ويوجد فيها راديو وأم بي 3 ومدخل يو أس زر بدء التشغيل.

وسعر هذه السيارة داخل الأسواق يصل إلى 15 ألف ريال ويمكنك التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء هذه سيارة رخيصة والاستمتاع بالمميزات الموجودة فيها ولا يوجد تاريخ أي حوادث لهذه السيارة.

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