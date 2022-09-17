نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا سي اتش ار 2022 مميزات وعيوب وسعر toyota chr في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي اقتناء السيارات الخاصة، عن سيارات تجمع بين دقة الأداء وروعة التصميم بالإضافة إلى الأسعار المناسبة، ومن ضمن هذه السيارات، تويوتا سي اتش أر الجديدة، والتي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، حيث تم إصدارها بالعديد من الخواص الفريدة، التي جعلتها تتميز عن مثيلتها، بالإضافة إلى أن العيوب بها طفيفة لاتُذكر، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تقرير مفصل عن هذه السيارة الجديدة فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا سي اتش ار

السيارة يابانية الصناعة وتحتوي على محرك بسعة 1200 سي سي.

يوجد بها ناقل للحركة أوتوماتيك يصل إلى ست سرعات.

تحتوي سيارة تويوتا على عدة وسائل للأمان، من بينها الفرامل المانعة للإنزلاق، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية.

يوجد بها جهاز للحماية من السرقة، وبرنامج من أجل التوازن الإلكتروني.

تحتوي السيارة على كاميرتين خلفيتين.

يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية وتعمل بتقنية الليد.

تحتوي على مرايات أمامية وجانبية يتم تعديل أوضاعها إلكترونياً.

تعمل السيارة بنظام الأندرويد، بالإضافة إلى احتوائها على راديو إف أم.

يتم تحريك النوافذ الزجاجية إلكترونياً.

تحتوي السيارة على مكان لتشغيل السي دي، بالإضافة إلى فتحة جاك يو اس بي.

تعمل بنظام الدفع الأمامي.

جنوط عجلات السيارة مقاس 17 بوصة.

تبلغ سعة الشنطة الخلفية للسيارة 377 لتر.

محرك بنزين السيارة تبلغ سعته 1.2 لتر.

توجد بها شاشة تعمل بنظام اللمس المتعدد، وحجمها 8 بوصة.

تحتوي على بلوتوث والقدرة على التحدث عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية شحن الهاتف.

السيارة مزودة بنظام صوتي ممتاز، فضلاً عن احتوائها على ستة مكبرات صوتية

يوجد بسيارة تويوتا نظام يساعد على الصعود للأماكن المرتفعة.

تحتوي على نظام من أجل تثبيت السرعة.

سلبيات السيارة وعيوبها

لاتوجد بسيارة تويوتا عيوب كثيرة ولكن تحتوي على بعض السلبيات، وهي:-

سقف السيارة منخفض نوعاً ما.

الزجاج الخلفي قد يجعل الرؤية غير واضحة للسائق.

أثناء القيادة بشكل سريع، قد يسمع السائق صوت ضوضاء بسبب الرياح التي تقابله.

إطار السيارة خفيف وبالتالي معرض للخدش بطريقة أسهل.

مقابض أبواب السيارة غير جيدة بشكل كاف.

سعر السيارة في مصر

سيارة تويوتا سي اتش ار منقسمة إلى عدة فئات سعرية وهي:-

الفئة الأولى ويصل سعرها إلى 450 ألف جنيه.

الثانية ويبلغ سعرها 600 ألف جنيه.