نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الدفع الرباعي الروسى وصل… تعرف على كل ما يخص سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 وتصميمها من الداخل والخارج وأسعارها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 وتصميمها، سيارة لادا نيفا 2022 من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة في الأسواق العالمية، صممت لعشاق الأناقة والفخامة والخروج عن المألوف، تتميز بأداء رائع على مختلف الطرق نتيجة لمحركها القوي ومواصفاتها الفريدة، هيكلها معدني صلب يتحمل كافة الصدمات، مقصورتها الداخلية بها كماليات متعددة تجعل رحلة القيادة تجربة رائعة للركاب وكل ذلك بسعر مناسب لمختلف العملاء. سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 وتصميمها أداء محرك لادا نيفا 2022 تأتي سيارة لادا نيفا 2022 بمحرك قوي الأداء 83 حصان.

تقدر سعته بنحو 1.7 لتر، ويصل عزم دورانه إلى 128 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة لسيارة لادا نيفا 2022 تقدر بنحو 145 كم/الساعة.

يقترن محرك لادا نيفا 2022 بناقل حركة أوتوماتيك ويختلف أحيانا حسب الفئة فبعض الفئات بها محرك يدوي. تصميم سيارة لادا نيفا 2022 الخارجي يتميز تصميم سيارة لادا نيفا 2022 بالجرأة والتفاصيل البارزة.

هيكل لادا نيفا 2022 مصنوع من المعدن الصلب حتى يتحمل الصدمات.

عجلات لادا نيفا تأتي على هيئة أقواس منحوتة.

أما نظام الإضاءة الخارجي يعمل بتقنية LED الحديثة.

يقدر قياس عجلات لادا نيفا 2022 بنحو 15 إنش. تصميم سيارة لادا نيفا 2022 من الداخل صممت مقصورة القيادة بسيارة لادا نيفا 2022 بطابع رياضي يجمع بين الحداثة والكلاسيكية

بطابع رياضي يجمع بين الحداثة والكلاسيكية تتضمن لادا نيفا نظام عزل ممتاز حتى لا تتسرب الضوضاء أثناء القيادة داخل السيارة.

تتميز مقاعد لادا نيفا بخاصيتي التدفئة والتبريد.

تحتوي على شاشة لمس للترفيه.

كما تشمل إضاءة محيطية جذابة.

تأتي بأنظمة أمان متعددة لسلامة الركاب مثل نظام منع الانغلاق ABS ونظام الحقن الإلكتروني.

عجلة قيادة لادا نيفا متعددة الاستخدامات ويمكن بواسطتها الرد على الهاتف

تشمل إمكانية دخول السيارة دون مفتاح. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 توجد 3 فئات مختلفة من سيارة لادا نيفا 2022 يبدأ سعرها في السوق السعودي من 34 ألف ريال حتى 36 الف ريال عيوب سيارة لادا نيفا 2022 على الرغم من المميزات المتعددة لسيارة لادا نيفا 2022 إلا أنها تحمل عيوب واضحة حيث:

تحتوي على بابين فقط ولا تشمل 4 أبواب كغالبية السيارات.

صالون لادا نيفا 2022 صغير الحجم ولا يصلح للاستخدام العائلي.

الفئة الأولى تحتوي على ناقل حركة يدوي وذلك غير مواكب للتقنيات الحديثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الدفع الرباعي الروسى وصل… تعرف على كل ما يخص سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niv 4X4 وتصميمها من الداخل والخارج وأسعارها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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