انت الان تتابع خبر أقوى سيارة دفع رباعي فخمة .. سيارة تويوتا تندرا 2024 مواصفاتها ومميزاتها جبارة وأسعارها في سعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2024 من أهم السيارات التي ينتظر نزولها إلى الأسواق، فقد تم الإعلان عن عدد من المواصفات والمميزات التي تضمنها هذه السيارة.

حيث انها تعتبر من الشاحنات ذات الصناعة اليابانية وتشبه شاحنات لاندكروزر و هايلوكس، كما أنها تحتوي على تصميم رائع ومتميز في الهيكل الخارجي للسيارة والتصميم الداخلي لها.

ولهذا سوف نوضح لكم مجموعة من المواصفات والمميزات لسيارة تويوتا تندرا 2024 بالإضافة إلى سعرها المتوقع أن تنزل بها الأسواق وخاصة السوق السعودي في المقال التالي.

سيارة تويوتا تندرا 2024

تحتوي الشاحنة على مجموعة من المواصفات تجعلها الأفضل ومرغوبة لدى الكثير من العملاء، وينتظر العديد نزول الشاحنة إلى الأسواق، وتتمثل هذه المواصفات في الآتي:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2024

تحتوي السيارة على محركين المحرك الأول سعة 3500 سي سي، بقوة 389 حصان، عزم دوران يبلغ 649 نيوتن/ متر.

على محركين المحرك الأول سعة 3500 سي سي، بقوة 389 حصان، عزم دوران يبلغ 649 نيوتن/ متر. يحتوي المحرك الأولي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

كما يعتمد على البنزين كوقود للسيارة بالإضافة إلى أن المحرك يعتمد على نظام الدفع الخلفي.

أما المحرك الثاني سعة 3500 سي سي، بقوة 437 حصان، عزم دوران يبلغ 790 نيوتن / متر.

يعتمد المحرك على ناقل حركة بـ 10 سرعات بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي.

تحتوي السيارة على شاشة ترفيهية مقاس 8 بوصة أو 12 بوصة في بعض الفئات.

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2024

يتوفر بالسيارة مجموعة من المميزات التي تجعلها أنيقة ومرغوبة لدى العديد من العملاء، وتتمثل هذه المميزات في الآتي:

المقصورة الداخلية الصف الثاني منها تستوعب 3 أشخاص.

تحتوي السيارة على 8 مكبرات صوت.

عجلات السيارة مقاس 20 بوصة مصنوعة من الألومنيوم.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية و نهارية مصنوعة من الليد.

يتوفر بالسيارة مصابيح ضباب.

تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من وسائل الأمان والراحة والترفيه بالإضافة إلى الكماليات المتوفرة في السيارة.

سعر سيارة تويوتا تندرا 2024

الجدير بالذكر أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن سيارة تندرا 2024، وأنه من المتوقع إعلان شركة تويوتا اليابانية عن السيارة أواخر عام 2023، ونزول السيارة إلى الأسواق فور الإعلان عنها، كما من المتوقع نزول السيارة بسبع فئات، ويتمثل السعر فى الآتي: