انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات كيا اكسيد موديل 2024 في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطلق شركة كيا وحش تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، نسختها الجديدة اكسيد موديل 2024 داخل السوق المصري، ويطرح منها ثلاث فئات.

و يستعرض موقع «دوت الخليج» لمتابعيه وزواره سعر ومواصفات كيا اكسيد موديل 2024 في مصر من خلال التقرير التالي:

مواصفات كيا اكسيد موديل 2024

تعتمد سيارة كيا اكسيد موديل 2024 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات دبل ، بينما تتضمن على حساسات حركة وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى وسائد هوائية وستارية للحماية، مع مكابح عالية الاداء والعديد من الانظمة .

يمكن لـ كيا اكسيد موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومت

تتضمن السيارة كيا اكسيد موديل 2024 الكثير من التجهيزات أبرزها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة،زر تشغيل وايقاف المحرك مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وخاصية الغلق المركزي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومثبت للسرعة.

سعر كيا اكسيد موديل 2024

يصل سعر الفئة الأولى لـ كيا اكسيد موديل 2024 إلى مليون و150 ألف جنيه بدلامن 949.900 ألف جنيه.

بينما يصل سعر الفئة الثانية لكيا اكسيد موديل 2024 إلى مليون و220 ألف جنيه.

كما يصل الفئة الثالثة لكيا اكسيد موديل 2024 إلى مليون و290 ألف جنيه بدلاً من 999.900 ألف جنيه.