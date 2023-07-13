انت الأن تتابع خبر أفضل سيارة للبنات في السعودية.. موديلات عربيات صغيرة وشيك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفضل سيارة للبنات في السعودية.. تبحث الكثير من النساء والبنات السعوديات عن أفضل وأشيك سيارات لقيادتها، وذلك بعد قرار السماح للمرأة القيادة في السعودية.

و يستعرض موقع «دوت الخليج» لمتابعيه أفضل سيارة للبنات في السعودية من خلال التقرير التالي:

أفضل سيارة للبنات في السعودية

1- سيارة هيونداي i10

تنتمي هذه السيارة إلى السيارات التي تقدمها شركة هيونداي الكورية، هي سيارة ليست عالية التكلفة وعملية للتنقل في المدينة وذات مظهر جيد وأنيق يسهل المحافظة عليه، وهى ذات محرك السيارة ذو السعة الصغيرة، فعال ومثالي للسائقين الجدد، تصل قدرتها إلى 84 حصان، وسعرها يصل إلى 34 ألف ريال سعودي، وهو ما يجعلها أفضل سيارة للبنات في السعودية .

2- سيارة رينو كابتور

هى سيارة عصرية شبابية، ذات مظهر داخلي وخارجي جميل وملائمة للفتيات، تتعدد أغراضها وتسمح لسائقتها باستخدامها لأغراض متعددة كالأغراض الترفيهية والرياضية، تصل سعة السيارة إلى1.2 لتر، وقدرتها 120 حصان، كما يصل سعرها حوالي إلى 64 ألف ريال سعودي.

3- سيارة مازدا 3

تعتبر هذه السيارة جيدة للمبتدئين في عالم القيادة ومحبي التقنيات أيضا، هذا الاصدار مصمم بشكل جيد ومزود بمميزات الراحة والرفاهية وهي عملية للغاية، يصل سعة محركها إلى 1.6 لتر، وقدرتها 103 حصان، وسعرها يصل إلى 68 ألف ريال سعودي.

4- سيارة تويوتا 86

هى سيارة رياضية و هذا النوع من السيارات موجه للفئات التي ترغب في الجمع بين الأناقة والبساطة وحب التميزـ تأتي بمحرك سعته 2 لتر، وقدرتها 84 حصان، كما أن سعرها يصل إلى 85 ألف ريال سعودي.

5- سيارة هوندا CR-V

تقدم سيارة هونداCR-V للراكب مساحات كبيرة، وهي سيارة مفضلة للنساء اللواتي يرغبن في التجول بين مدن المملكة بأريحية، هذا النوع يعد الأكثر مبيعا على مستوى العالم كونها تتسم بالسلامة والعملية، تأتي بمحرك سعته 2.4 لتر، وقدرتها 188 حصان، كما أن سعرها يتراوح بين 105.000 إلى 106.000 ريال سعودي.