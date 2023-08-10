انت الأن تتابع خبر وحش الدفع الرباعي..مواصفات وسعر سيارة جريت وول باور 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل بالتتعرف على مواصفات وسعر سيارة جريت وول باور 2023، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، وحيث تصف السيارة جريت وول باور بأنها سيارة قوية تعمل بنظام الدفع الرباعي، وخلال موقع دوت الخليج سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن مواصفات سيارة جريت وول باور.

سيارة جريت وول باور

تعتبر سيارة جريت وول باور من سيارات بيك أب وهي متوسطة الحجم، حيث أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي، فضلا عنها مناسبة للمسافات الطويلة والطرق الوعرة، حيث توفر تصميم داخلي ذو سعة كبيرة.

مواصفات سيارة جريت وول باور 2023

الكثير من المواطنين في كافة نواحي البلاد، يتسائلون عن مواصفات سيارة جريت وول باور 2023، التي يبحث عنها الآلاف من المواطواني عبر محركات جوجل، عزيزي القارئ إليكم المواصفات الخاصة:

– سيارة جريت وول باور 2023 تتوافر بشكل عصري وراق

– تأتي بإطارات مقاس 18 بوصة بجانب مصدات حماية أمامية وخلفية بنفس لون الهيكل

-تأتي بمصابيح LED أمامية بإضاءة نهارية وإضاءة ضبابية

– تأتي بزر لتشغيل المحرك.

– تقدم سيارة وول باور 2023 تصميمًا داخليًا راقيًا وعصريًا يشبه السيارات العائلية الرياضية

– تأتي المقاعد بكسوة جلدية فاخرة

– بجانب مكيف هواء أوتوماتيكي ومقود مغطى بالجلد أيضًا.

– تأتي السيارة بعدادات ملونة مقاس 3.5 أو 7 بوصات وشاشة مركزية لمسية مقاس 9 بوصات تدعم خدمات Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي ستيريو مكون من أربع سماعات.

– تأتي سيارة باور 2023 بالعديد من وسائل السلامة منها وسائد هوائية أمامية وجانبية

– بجانب نظام ثبات إلكتروني ومكابح مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل بالتساوي على جميع الإطارات

– بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية ونظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات وفرامل أوتوماتيكية في حالات الطوارئ ومثبت سرعة ونظام للمساعدة في صعود المرتفعات.

– محرك تيربو V4 بنزين سعة 2 لتر يولد قدرة تبلغ 187 حصانًا و 360 نيوتن متر من عزم الدوران، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.

– محرك تيربو V4 ديزل بسعة 2 لتر، ينتج قدرة تبلغ 161 حصانًا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.

سعر سيارة جريت وول باور 2023

يبحث الآلاف من المواطنين في الوطن العربي، عن سعر سيارة جريت وول باور 2023، حيث يبدأ سعرها من 92389 ريالًا لنسخة كوميرشال، بينما نسخة انديفيدوال فتبدأ أسعارها من 111939 ريالًا شامل الضريبة لكليهما.