انت الأن تتابع خبر أحدث السيارات الرياضية.. مواصفات وأسعار سيارة هيونداي سنتافي 2024 الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة هونداي سيارة هيونداي سنتافي 2024 الجديدة، ومتعددة الاستخدامات وبالعديد من المميزات والعيوب بجانب تصميم رائع يوحي بالرفاهية مع استخدام قوسين عريضين للعجلات وجنوط بحجم 21 بوصه.

يأتي الجيل الخامس من سيارة هيونداي سنتافي 2024 بقاعدة عجلات طويلة وصندوق خلفي كبير مما يسمح بحمل كمية كبيرة من البضائع أما التصميم الداخلي فالمقاعد قابلة للطي في الصف الثاني والثالث لتعد الأفضل في فئتها.

مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2024

ويتميز أداء سيارة هيونداي سنتافي 2024 بتنوع محركاتها حيث يتوفر لها محركين الأول بسعة 2.5 لتر تيربو ونافل للحركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات وتستهلك وقود بمقدار 8.1 لتر في 100 كم ويصل سرعته القصوي إلي 190 كم في الساعة أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 1.6 لتر هايبرد وناقل حركة أوتوماتيك ب8 سرعات وقوة 226 حصان وبسرعة تصل الي 190 كم في الساعة.

ومن ناحية أخري للميزات فإن سيارة هيونداي سنتافي 2024 تعمل بتقنية مساعدة للسائق وتوفر الكثير من المعدات القياسية ومساحة كبيرة للقصورة الداخلية.

عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2024

فيما جاءت عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2024 قدرتها في الطرق الوعرة محدوده للغاية وبجانب أنها ليست اقتصادية في استخدام الوقود وشاشة الترفية بطيئة الاستجابة

من حيث الأمن والسلامه فإن سيارة هيونداي سنتافي 2024 تتميز بفرامل مانعة للإنغلاق abs ونظام ثبات إلكتروني ومساعدة الفرامل اتوماتيكي ووسائد هوائية جانبية وحساسات ركن خلفية ونظام مساعد للصعود في المرتفعات وايضا مساعد للنزول المنحدرات وتوزيع إليكتروني لقوة الفرامل ونظام لتثبيت السرعه ونظام تحذير حال مغادرة المسار ونظام لمراقبة ضغط الإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة

ووصل سعر سيارة هيونداي سنتافي 2024 في السعودية إلي 136ز750 ريال سعودي ومن المقرر نزولها في الربع الأول من العام المقبل 2024.